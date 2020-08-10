Зеленский призвал граждан Беларуси к «максимальной толерантности» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массовые беспорядки в Минске на фоне президентских выборов, призывал украинских «соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия».

В своем обращение глава незалежной призвал граждан Белоруссии к «максимально открытому, пусть и сложному, но диалогу». По его словам, такой «широкий диалог» даст возможность обеспечить жителям страны выйти «из тяжелой кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги», а также «форматы общественного взаимодействия».

Кроме того, украинский лидер обратил внимание на то, что не все согласны с результатами прошедших выборов, и, как он отметил, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия. «Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растет. То, что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», - добавил Зеленский.

Напомним, штаб Светланы Тихановской не признает объявленные результаты президентских выборов. По словам кандидата в президенты, данные с участков во всех районах показывают у нее 70-80 процентов. Однако по официальным данным победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,23 процента голосов