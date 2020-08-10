Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии

Названы сферы с наибольшим числом профзаболеваний Фото: Константин ИВАНОВ

Специалисты Роспотребнадзора установили, в каких профессиях в 2019 году у сотрудников чаще всего выявлялись профессиональные заболевания. Оказалось, что наибольшее количество профессиональных заболеваний было зафиксировано у работников из сферы добычи полезных ископаемых - 46,9% от всех зарегистрированных случаев.

На втором месте в списке опасных для здоровья сфер оказались обрабатывающие производства - обрабатывающие производства (29,9%). Далее в рейтинге следуют предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением. На них выпадает 10,5% от общего числа зафиксированных профессиональных травм, передает RT.

Кроме того в списке опасных также числятся профессии в строительной сфере. На них приходится 3,6% от общего числа профзаболеваний. У работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве значится порядка 3,5% случаев профессиональных заболеваний.

На остальные виды экономической деятельности приходятся оставшиеся 5,2% случаев, отметили в Роспотребнадзоре.

Всего в 2019 году в России было зафиксировано 4,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это более чем на 600 случаев меньше, чем годом ранее, передает телеканал «360».