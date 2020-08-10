Тихановская не рассчитывала на жесткую реакцию властей на протесты Фото: REUTERS

Светлана Тихановская сообщила, что не рассчитывала на жесткую реакцию властей на протесты назвала недопустимым происходившее в день голосования в Минске.

В штабе Тихановской призывали власти Белоруссии к диалогу, и заявили о готовности к долговременным протестам. При этом сама политик отметила, что не собирается покидать Белоруссию, не видит причин для преследования

Кандидат в президенты обратила внимание на то, что и вчера, и сегодня в штаб поступает противоречивая информация о погибших. Она выразила надежду, что она не будет подтверждена, потому что «это будет начало конца».

Как писал сайт kp.ru, представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович сообщил о погибшем в ходе беспорядков в Минске. По его данным, участник акции погиб в результате черепно-мозговой травмы после наезда на него спецтранспорта, также серьезно пострадали три человека. При этом МВД Белоруссии сообщил об отсутствии погибших.