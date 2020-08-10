В Минздраве рассказали, чем опасен кальян

В трубках и колбах кальяна могут жить опасные для жизни бактерии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минздраве отметили, что курение кальяна в период пандемии может стать опасной причиной распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Кальян является популярным видом отдыха во время отпуска. Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе много опасностей. В первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но других болезней. Например, есть вероятность заразится туберкулезом, холерой и другими опасными заболеваниями.

Также пагубное влияние кальянного дыма отметила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. Так, за час курения человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.

"Эти токсичные вещества, способные вызвать сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания и злокачественные новообразования у курильщиков, поглощаемые в больших количествах, могут приводить к аналогичным результатам и у курильщиков кальяна", - сказала она.

Рак легких, рак ротовой полости, пищевода, желудка, мочевого пузыря, а также инсульты, мужское бесплодие, желудочно-пищеводный рефлюкс и нарушение психического здоровья – это все те болезни, которые может провоцировать частое курение кальяна.

Даже использование одноразовых мундштуков не спасет человека от болезней, если в трубке и колбе уже живут опасные бактерии.

Эксперты не советуют курить кальян беременным, потому что это может послужить причиной задержки развития плода.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, который запрещает продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой продукции, содержащей никотин .