Дополнительный период ЕГЭ прошел без серьезных нарушений

ЕГЭ, в дополнительный период, прошел без особых нарушений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Рособрнадзоре сообщили, что в дополнительный период сдачи ЕГЭ серьезных нарушений выявлено не было.

"ЕГЭ в дополнительный период прошел в штатном режиме, серьезных сбоев не зафиксировано. Экзамены в дополнительный период проводились в 82 субъектах РФ. Во всех регионах реализован весь комплекс мер, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность в пунктах проведения экзаменов в соответствии с рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора. Всего экзамены проведены примерно для 3,5 тыс. участников", - говорится в сообщении ведомства.

Во время проведения единого государственного экзамена, за использование мобильного телефона и других средств связи, был удален 31 участник ЕГЭ, передает ТАСС.

Напомним дополнительный этап ЕГЭ проходил с 3 по 8 августа 2020 года. Период был предоставлен выпускникам, которые по личным причинам или причинам связанным с состоянием здоровья, не смогли присутствовать на основном этапе.