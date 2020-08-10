Министр просвещения рассказал, какие новые профессии появятся в школах

Систему повышения квалификации учителей хотят изменить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с сентября 2021 года в школах появятся новые должности. Кроме того, в образовательных учреждения будет больше внимания уделяться повышению квалификации педагогов.

«В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник. Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии», - цитирует главу министерства «Российская газета».

Сергей Кравцов добавил, что в срочном порядке решаются вопросы в сфере переподготовки кадров. В ближайший год ведомству предстоит провести тщательный анализ существующих программ повышения квалификации для педагогов и понять, насколько они еще актуальны.

Глава министерства отметил, что главная цель всех этих изменений – обеспечение качества образовательных результатов, передает сайт argumenti.ru.