Владимир Путин приказал провести массовую бесплатную вакцинацию населения

Путин поручил кабмину подготовится к осеннему сезону и закупить медикаменты для регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин поручил профинансировать массовую бесплатную вакцинацию 60% населения России от гриппа, сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60 % населения Российской Федерации, до 75 % лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин", - говорится в перечне поручений президента РФ.

Глава государства настоятельно рекомендовал главам регионов производить вакцинацию населения бесплатно, без очередей. Также Путин подчеркнул, что необходимо подготовиться к осенне зимнему периоду и сформировать запас медикаментов для россиян.

Кабмину предстоит рассчитать и сформировать бюджет на 2021-2023 годы в приоритетном порядке на поставки в медицинские учреждения лекарств, индивидуальных средств защиты, медицинских изделий, включая тест-системы и оборудование, а также дезинфицирующие и антисептические средства, для профилактики коронавируса.