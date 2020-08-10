Тихановская считает себя победителем президентских выборов в Беларуси

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Светлана Тихановская считает себя победителем на президентских выборах в Белоруссии и не признает предварительные результаты, объявленные Центризбирком, поскольку по данным ее штаба во всех районах за нее проголосовали 70-80 процентов избирателей. Об этом сообщил ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.

«Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет», - приводит РИА Новости слова представителя Тихановской.

Напомним, согласно предварительным результатам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, а его основного конкурента Тихановскую поддержали 9,90 процента избирателей.

Как писал сайт kp.ru, в штабе Тихановской призывали власти Белоруссии к диалогу и к «мирной передачи власти», а также заявили о готовности к долговременным протестам. При этом сама политик сообщила, что не собирается покидать страну, и не видит причин для преследования