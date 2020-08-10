Вертолет Ка-52М «Аллигатор» провел первый полет

Военный вертолет Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет Фото: ТАСС

Минпромторг РФ сообщил, что военный вертолет Ка-52 "Аллигатор" провел свой первый полет.

"В ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт", - сообщили в ведомстве.

На новом Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новый цифровой привод, который повышает точность прицеливания при стрельбе из пушки.

У вертолета имеется также радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой, и в том числе управляемая ракета с повышенной дальностью.

Вертолет устойчив к низким температурам. Его шасси оснащены колесами с более высокой износостойкостью. Усовершенствован интерьер кабины пилотов.

Летные испытания военного вертолета Ка-52М «Аллигатор» проводиться специалистами разработчика (АО "НЦВ Миль и Камов") совместно со специалистами ААК "Прогресс".

Вертолет был продемонстрирован на военном воздушном параде Дня Победы в 2020 году.