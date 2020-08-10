"Брутально все было": журналист Николай Александров рассказал о протестах в Бресте после выборов

Журналист Николай Александров рассказал о протестах в Бресте после выборов в Белоруссии Фото: REUTERS

Ночь после выборов в Белоруссии выдалась беспокойной. По стране прокатились массовые протесты, в крупных городах демонстрантов разгоняли шумосветовыми гранатами и слезоточивым газом. Известный журналист и редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров рассказал, что происходило минувшей ночью в Бресте.

- Тут была, конечно, буча, заваруха, когда народ выходил на центральные улицы. Были задержания, были стычки какие-то. Сам, к сожалению, я не был очевидцем этого. Но с балкона довелось слышать, как проезжали машины, сигналя, как люди кричали, как из машин звучала музыка – Цой. Чувствуется, что брутально все было, - рассказал Александров в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, минувшей ночью белорусы попали в информационный вакуум. Были заблокированы практически все средства коммуникации, не открывались многие сайты. Исправно работал только "TUT.BY", откуда Александров и узнавал о происходящем.

Напомним, в результате массовых беспорядков в Белоруссии задержали около трех тысяч человек. В МВД республики также подтвердили, что ряд силовиков и участников протестов госпитализированы.