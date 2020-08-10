«Это праздник»: Лукашенко рассказал о выборах в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал прошедшие 9 августа президентский выборы праздником, при этом, по его словам, кто-то хотел испортить это праздничное событие.

«Вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись … Это праздник» - приводит агентство БелТА слова главы Белоруссии на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

При этом Лукашенко подчеркнул, что тех, кто хотел «испортить этот праздник», мы смогли увидеть, поскольку «они засветились еще ярче этой ночью».

Напомним, в день голосования в Минске начались массовые протесты, которые белорусский лидер позже назвал подкинутой «заварушкой», и призвал «утихомириться, успокоиться». Кроме того, Лукашенко предупредил, что майдана в республике «не будет, как бы кому-то этого ни хотелось», и «страну разорвать» никто не позволит.