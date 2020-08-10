Россияне стали покупать меньше алкоголя

В России упали продажи алкоголя Фото: Мария ЛЕНЦ

Продажи алкоголя в России в период с марта по июль текущего года снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причем если в марте россияне покупали чуть больше спиртных напитков, чем годом ранее, то к середине апреля продажи алкоголя резко снизились.

С конца апреля продажи спиртных напитков вновь начали понемногу расти, однако к середине июля так и не смогли достичь прошлогодних показателей. При этом средняя цена на алкоголь в этот период оказалась примерно на 2% ниже, чем в прошлом году, передает «Российская газета».

Отметается, что сильнее всего упали продажи шампанского. Россияне стали на 30% реже покупать этот напиток. Продажи более крепких напитков - водка, коньяк, настойки, ром, джин, виски, бренди, текила, абсент, бальзам, ликер, наливка - тоже упали на 13%.

Меньше всего в этот период упали продажи пива (на 9%) и продажи вина (на 7%).

Единственным алкогольным напитком, спрос на который, наоборот, вырос, стал сидр. Его россияне стали покупать на 7% больше, передает сайт NEWS.ru.