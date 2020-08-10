В России стартует программа кэшбэка в ночь с 20 на 21 августа

Кэшбэк вернется на карту «Мир» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Программа, позволяющая вернуть день за путешествия по России, начнется в ночь с 20 на 21 августа 2020 года и продлится неделю. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник на совещании с участием премьер-министра РФ.

"Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа в 00:00 по московскому времени, и она продлится ровно неделю, и закончится в полночь 28 августа", - сказал он.

В рамках программы можно будет забронировать билеты самостоятельно или воспользоваться услугами операторов. По оценкам экспертов, в ней примут участие не менее 3 миллионов человек.

Напомним, что цель программы стимулировать туризм России. Желающим вернуть кэшбэк за путешествия, должны будут оплатить поездку через интернет и только картой "Мир", на которую в последствии вернется кэшбэк в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура. Информацию предоставил портал мирпутешествий.рф.