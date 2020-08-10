В Госдуме объяснили, возможно ли получать пенсию в 50 тысяч рублей

В Госдуме объяснили, как получать пенсию в 50 тысяч рублей Фото: Shutterstock

Для того, чтобы получать пенсию в 50 тысяч рублей необходимо иметь пятьдесят лет трудового стажа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Таким образом парламентарий прокомментировал исследование НПФ Сбербанка, в котором россияне назвали желаемый размер пенсий. Исследование, на которое ссылается газета «Известия», показывает, что большинство считает комфортными выплаты в среднем в 59 тысяч рублей: 61 тысячу хотят мужчины и 56 тысяч женщины.

Депутат отметил, что к подобным исследованиям относится скептически, данные ему «не внушают доверия». Если реально полагать, что такие выплаты реальны, то встает вопрос, как их получать.

- У нас в стране существует система пенсионного страхования, когда граждане работают, а организация платит взносы. В зависимости от количества отработанных лет, начисляется определенное число баллов. Исходя из количества рассчитывается сумма пенсии. Плюс добавляется фиксированная часть и стразовая, в случае инвалидности или потери кормильца, - объяснил депутат ФАН.

При начислении страховых пенсий имеются определенные ограничения. Независимо от суммы зарплаты в год можно заработать всего 10 баллов.

- Пусть человек получает хоть по миллиону в день, только десять. Теперь представьте, если человек будет работать, получая высокую зарплату, 50 лет, то он заработает 500 баллов. Сегодня стоимость одного пенсионного балла составляет 100 рублей. Тогда пенсия у него будет 50 тысяч рублей. Плюс еще есть фиксированная выплата, которая составляет около пяти тысяч рублей. Для пенсионеров, живущих на селе, она увеличивается на 25%, — отметил Нилов.

Существует еще один вариант. После назначения пенсии человек может от нее отказаться добровольно и за каждый год ему начислят повышающий коэффициент.

- Однако даже с использованием этой технологии все равно крайне сложно получать страховую пенсию в таких размерах. Теоретически это возможно, но реализуется сложно, — отметил депутат.