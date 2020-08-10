"Не выстрелила": В России заявили об отсутствии спроса на турпоездки в Танзанию

Майя Ломидзе заявила, что Танзания не «выстрелила» Фото: Евгения ГУСЕВА

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о том, как проходит программа открытых границ с Великобританией, Танзанией и Турцией.

«Танзания не «выстрелила» совсем, спроса на нее нет», - сказала Майя Ломидзе.

Она отметила, что и «Великобритания не может рассматриваться как полноценное туристическое направление, пока 2-недельный карантин для всех прилетающих не будет отменен».

А вот, что касается полетов в Турцию, то Ломидзе отметила, что самолеты заполнены на 100%, но это было ожидаемо.

Напомним, что после введения карантинных мер из-за коронавируса по всему миру, авиаперелеты были отменены с 27 марта. Совершались только вывозные рейсы. В июле Россия решила открыть «авиамосты» с рядом стран 1 августа. В их число вошли Турция, Великобритания и Танзания. С 15 августа рейсы из России возобновятся и в Швейцарию.