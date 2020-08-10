Политолог объяснил, почему в "мирной, тихой" Белоруссии вспыхнули протесты

Эксперт объяснил, почему в "мирной, тихой" Белоруссии вспыхнули протесты Фото: REUTERS

Ночь после выборов в Белоруссии выдалась очень беспокойной. Люди массово повалили на улицы, не обошлось без стычек с полицией и задержаний. Пострадавших забирали на скорых, их в крупных городах дежурило немало.

Декан факультета социологии, политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов объяснил, что заставило людей выйти на улицы. Первая причина, по его словам, кроется в том, что страна уже который год живет "по накатанной" без каких-либо, даже призрачных изменений.

- Лукашенко уже очень давно находится у рычагов управления и практически не пытается даже привносить элемент новизны в свою политическую и социально-экономическую систему, то есть не пытается маневрировать, как-то воздействовать на общественное мнение, - рассказал Шатилов в эфире радио "Комсомольская правда".

Вторая причина, по словам политолога, состоит в том, что на фоне других развитых стран Белоруссия выглядит несколько архаичной. И люди хотят это изменить.