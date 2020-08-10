Лукашенко рассказал о действиях силовиков в ходе протестов Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Белоруссии в ходе протестов в Минске действовали мягко, а резиновые пули применяли только один раз. Так действия белорусских силовиков описал глава республики Александр Лукашенко.

«Правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера», - передает агентство БелТА слова белорусского лидера.

Гава республики также сообщил, что для эвакуации избиркомов привлекали армию и службу безопасности. Протестующих Лукашенко назвал «озверевшими людьми», а ситуацию ночью «напряженной». Однако, по его словам, милиция «молодцы, справились».

Как писал сайт kp.ru, массовые беспорядки в Минске президент Белоруссии назвал подкинутой «заварушкой», а протестующих овцами, которые не понимают, «что делают, и ими начинают уже управлять». Лукашенко заявил, что в ходе протестов были ранены примерно «25 ребят из ОМОНа», у которых есть переломы рук, ног. По его словам, участники акции «специально, целенаправленно били по этим ребятам, и они ответили».