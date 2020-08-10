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«День за два»: Мишустин заявил, что пенсионный стаж медиков будет рассчитан по-новому

Программа будет работать с 1 января и до 31 сентября 2020 года
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Мишустин заявил, что пенсия врачам теперь будет рассчитана по новой программе

Мишустин заявил, что пенсия врачам теперь будет рассчитана по новой программе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что теперь пенсионных стаж медицинским работникам будет начисляться особым образом, сообщает пресс-служба кабмина.

"Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня", — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава кабинета министров добавил, что правило будет работать в этом году с 1 января и до конца сентября. Премьер-министр уже подписал постановление, по которому произведут новый расчет пенсионного стажа медикам.

Действовать эта норма будет с 1 января и до конца сентября, добавил Мишустин, отметив, что уже подписал соответствующее постановление.

Он подчеркнул, что благодаря поручению президента, на пенсию раньше срока смогут выйти более четырех тысяч врачей.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране страховая пенсия медработникам назначена досрочно.