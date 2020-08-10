Лукашенко cчитает, что протестующими в Минске управляли из Чехии, Польши и Британии

Лукашенко cчитает, что протестующими в Минске управляли из Польши, Великобритании и Чехии Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протесты в Минске подкинутой «заварушкой», а принимающих участие в ней «овцами», которые не понимают, «что делают, и ими начинают уже управлять».

По словам главы республики Чехия является одной из «линий этих кукловодов», и именно она «объединяет штаб», где «сидят овечки». Кроме того, к этому, по его словам, причастны Лондон и Варшава.

«Мы отфиксировали - вам это известно как бывшему разведчику - звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами», - заявил Лукашенко, по его словам, они выводят людей на улицу.

Белорусский лидер также заявил, что в республику «ехали из Украины», и «в том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».

Как писал сайт kp.ru, Лукашенко, комментируя протесты в Минске, заявил, что майдана в республике «не будет, как бы кому-то этого ни хотелось», а также отметил, что на подобные действия ответ будет адекватным, и «страну разорвать» никто не позволит.

Позже белорусский лидер назвал праздником президентские выборы, и заявил, что в этом году «кому-то захотелось испортить» этот праздничный день.