В ВОЗ посчитали, сколько денег понадобится на обеспечение всех людей мира вакциной от коронавируса

Гендиректор ВОЗ Фото: REUTERS

На обеспечение всеобщего доступа к вакцине от коронавируса нужно более 100 миллиардов долларов, сообщили в ВОЗ. Это сумма, которой должно хватить, чтобы покрыть расходы на производство вакцины для всех стран. Численность населения мира свыше 7,7 миллиардов человек.

В понедельник 10 августа в Женеве проходил брифинг, в котором принял участие генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он сообщил, что впереди большой путь к тому, чтобы обеспечить население мира вакциной, это потребует больших денег.

- В ВОЗ прошли 10% пути к финансированию требуемых миллиардов долларов,- приводит его слова Reuters. - Только на вакцины потребуется более 100 миллиардов долларов. Хотя мы видим зеленые ростки надежды.

Самые богатые страны уже выстроились "в очередь" за вакциной, забронировали большие партии, это вызвало в мире опасения, что США, Британия, Германия и другие могут скупить первые партии в полном объеме, оставив другие страны без препарата. Так было во время во время пандемии свиного гриппа.