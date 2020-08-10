Новый способ изменить кредитную историю признали важным и полезным

Эксперт прокомментировал новый способ изменить кредитную историю Фото: Евгения ГУСЕВА

Необходимость регулировать вопрос контроля кредитной истории заемщиков законом назрела уже давно. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. Эксперт отметил, что это будет полезно как для клиентов, так и для банков.

«Насколько я понимаю, сейчас это законодательно никак не определено. Само формирование кредитной истории целиком находится на совести кредитных агентств и банков. Конечно, какие-то правила в этой работе, которые защищали бы интересы всех сторон, участвующих в формировании кредитной истории, как заемщиков, так и кредиторов, были бы полезны», — цитирует эксперта телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие пару лет в России появятся квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Это облегчит доступ к кредитным историям как самим заемщикам, так и банкам. Ожидается, что БКИ повысит качество работы системы и поможет избежать ошибок в создании кредитных историй клиентов, передают «Известия».