Анна Попова сообщила, что ккоронавирус в объектах окружающей среды не нашли

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус в объектах окружающей среды не обнаружен. Опыт других стран показывает, когда вирус оказывается в пространстве, в воде например, это говорит о другом этапе пандемии - более опасном. В частности, в Италии коронавирус нашли в сточных водах.

- Продолжается мониторинг циркуляции вируса в объектах окружающей среды,- приводит слова Анна Поповой ТАСС. - На сегодняшний день положительных находок нет. Это подтверждает, что все требования выполняются, и ни живого вируса, ни его остатков в методах ПЦР-исследования мы не выявляем.