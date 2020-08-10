Названы регионы России, в которых доля людей с антителами к коронавирусу выше всего

Больше всего людей с антителами коронавируса выявлено в Татарстане и Тюмени, Туле и Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией заявила, что самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу выявлен в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях. Она отметила, что исследование проведено в 26 регионах РФ.

«Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных, специальной методикой отобранных участников этого исследования - это Тюменская область - 24,5%, Тульская область - 27,8%, Санкт-Петербург - 26% - и Республика Татарстан - 31,5%», - сказала Попова.

Она также напомнила, что регионам для восстановления эпидемиологической ситуации необходимо придерживаться установленных властями правил, передает ТАСС.

"Мы очень тщательно сопровождаем начинающееся открытие концертного сезона, театрального сезона, продолжается спортивный сезон и состязания раз личных уровней в стране», - подчеркнула глава Роспотребнадзора в своем обращение к премьер-министру РФ.

Напомним, что в связи с объявленной ВОЗ в середине марта пандемией коронавируса, были отменены все массовые и культурные мероприятия. Многие значимые события перенесены на следующий год. В их число вошли многие кинопремьеры, Олимпийские игры, фестивали и марафоны.