ВОЗ заявил, что число инфицированных СOVID-19 на этой неделе достигнет 20 миллионов

Заразившихся COVID-19 на этой неделе может стать более 20 миллионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе может показатели заразившихся новым коронавирусом могут достигнуть 20 миллионов. При этом жертв COVID-19 окажется 750 тысяч. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он отметил, что ситуация является крайне трудной для мира. Он призвал жителей всех стран стараться активно противостоять распространению новой инфекции. Он назвал результаты, которые уже добились страны в борьбе с коронавирусом - «ростки надежды», сообщает ТАСС.

Напомним, что ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса в середине марта. Странной, где больше всего выявлено заразившихся COVID-19 считается США – более 5 миллионов случаев, на втором месте стоит Бразилия с показателем свыше 3 миллионов, в Индии число заразившихся превышает уже 2 миллиона, Россия стоит на четвертом месте, с показателем свыше 800 тысяч случаев заражения.