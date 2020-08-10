Предварительные итоги выборов президента Беларуси 2020: У Лукашенко 80,08% голосов, у Тихановской - 10,09 %

Явка на выборах была рекордно высокой Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ЦИК Беларуси обновили данные по предварительным итогам голосования на выборах президента.

Александр Лукашенко набирает пока 80,08%, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%.

Утренние данные были немного другими - у Лукашенко - 80,23%, у Тихановской - 9,90%.

Против всех проголосовали 4,6%. Напомним, это предварительные данные. Окончательные итоги объявят после подсчета всех голосов со всех участков, в том числе и в других странах. В России граждане Беларуси тоже голосовали в зданиях диппредставительства.

Напомним, некоторые избирательные участки в Минске закрылись не в 20.00, как планировалось. Они продолжили принимать избирателей, которые не успели проголосовать.

Явка на выборах президента Беларуси была рекордно высокой - 84,23% избирателей пришли на участки.