ЦБ смягчает условия для банков по выдаче потребительских кредитов

Снижение надбавок в наибольшей степени коснется наименее рискованных заемщиков с низким показателем долговой нагрузки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Центробанк России с 1 сентября смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов. Такие кредиты считаются высокорискованными, потому что выдаются без залога. У кредитора фактически нет возможностей заставить заемщика выполнить обязательства и погасить кредит.

В Центральном Банке России напомнили, что на спрос и уровень погашения задолженности повлияла экономическая ситуация в стране, вызванная пандемией коронавируса.

- В II–III кварталах 2020 года часть населения столкнулась с резким временным снижением доходов в условиях действия ограничительных мер,- сказано в сообщении ЦБ. - В целях поддержания розничного кредитования Банк России снижает значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года.

С 31 августа отменяются надбавки к коэффициентам риска по выданным необеспеченным потребительским кредитам.