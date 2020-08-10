В Роскосмосе хотят украшать ракеты хохломой и гжелью

На ракеты и корабли могут нанести часть народного рисунка Фото: пресс-служба Роскосмоса

Российские ракеты и корабли, которые отправляют к МКС, станут наряднее. Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи" сообщил, что есть планы по росписи ракет хохломой и гжелью.

Речь в целом шла о народной росписи космических кораблей и ракет, это стало бы примером того, как сохранять уникальные российские традиции.

- Я хочу создать рекламу, продвижение народного промысла. Почему не наносить часть узора на корабли или ракеты? Не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции. Вторая идея - сделать серию кораблей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм.

Он сообщил, что на Байконур приезжает огромное число людей полюбоваться запуском ракеты. Сейчас, правда, из-за пандемии коронавируса этого нет, но эпидемия рано или поздно завершится, тогда такие визиты вновь будут разрешены.