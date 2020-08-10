Президент РФ поздравил артиста с 80-летием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин поздравил Вениамина Смехова с юбилеем. Советскому артисту 10 августа исполнилось 80 лет. Сообщила пресс-служба кремля.

«Своим щедрым, самобытным талантом Вы покорили сердца зрителей разных поколений, состоялись как востребованный артист, режиссёр и сценарист, реализовали своё дарование на литературном поприще», - написано в телеграмме президента.

Путин отметил, что Вениамин Борисович проделал большой, многогранный творческий путь. Также президент выразил мнение, что Смехов является высочайшим профессионалом, достойный уважения и признания.

«Желаю Вам здоровья, вдохновения и успехов», - пожелал президент РФ артисту.

Напомним, Вениамин Смехов российских актер, режиссер сценарист. Он является лауреат художественной премии «Петрополь», лауреат Царскосельской художественной премии.

В апреле 1985 г. был приглашен в труппу Московского театра "Современник". На сцене театра он исполнил множества любимых зрителями ролей. Он был занят в спектаклях «Кабала святош» по пьесе Мольера, "Близнец" по произведению Михаила Рощина, "Восточная трибуна" по комедии Александра Галина. Также он работал на радио и телевидение. Поставил ряд телеспектаклей и документальных телефильмов. Он является автор книг «Театр моей памяти», «В жизни так не бывает», «Та Таганка», «Записки на кулисах», «Жизнь в гостях».