На третий день протестов в Бейруте правительство Ливана уходит в отставку в полном составе

Акции протестов начались после взрыва в порту Фото: REUTERS

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе.

Жители недовольны политикой правительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этого требовали жители Бейрута, которые с 8 августа устраивают митинги, переходящие в стычки с полицией, поджоги, захват правительственных зданий. Активисты заявляли, что именно коррупция стала причиной трагедии, из-за халатности и алчности власти, по их мнению, произошел взрыв 4 августа. Рванувшая в порту селитра лежала в ангаре шесть лет, хотя ее обязаны были убрать оттуда.

Один за одним свои места в правительстве и парламенте покидали чиновники и депутаты. министр информации и министр окружающей среды были первыми ласточками. Министр юстиции Мари Клод Наджем была последним министром, объявившим о своей отставке в понедельник 10 августа. Министр финансов Гази Вазни прибыл на заседание кабинета министров со своим письмом об отставке, но объявил о своем решении только в конце заседания.

Взрывом уничтожены дома и больницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конституции Ливана сказано, что кабинет министров считается ушедшим в отставку, если уходит с поста более двух третей министров.

Источник взрыва находился в порту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Al Jazeera, число погибших от взрыва увеличилось до 200. Поиски живых под завалами прекратили 9 августа.