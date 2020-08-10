Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев спрогнозировал поведение рубля до конца лета. В последнее время цены на нефть демонстрируют рост: баррель нефти марки WTI подорожал на 1,33%, а Brent прибавил 0,99%.

Эксперт называет факторы, которые толкают черное золото вверх. В первую очередь, это новый пакет мер, принятый в поддержку экономики США. Данный факт дает инвесторам надежду. К тому же, сказывается снижение числа буровых установок в мире и, соответственно, объемов добычи нефти.

- Тем не менее, для рынка нефти сохраняется глобальная неопределенность. К тому же, в мире не снижается число заразившихся коронавирусом. Китай и Индия, заполнив хранилища нефти, сокращают закупки. Пока спрос восстанавливается слишком медленно для роста котировок, — комментирует ФАН Деев.

По прогнозам эксперта, к концу августа нефть будет торговаться в диапазоне 40-45 долларов за баррель. В редкие дни будут фиксироваться скачки до 49 долларов, но это показатель будет единичным.

- Курс рубля при такой динамике будет находиться на уровне 72-75 в паре с долларом и 84-87 в паре с евро с постепенным ослаблением до позиций 77-78 в паре с долларом и 88-90 в паре с евро к концу августа, — заключил Артем Деев.

10 августа Центральный Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) до конца 2020 года не назначать пени и штрафы по реструктуризированным кредитам россиян, чей доход упал из-за пандемии коронавируса, пишет газета "Известия".