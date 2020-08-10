ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников за просрочку до 31 декабря

ЦБ посоветовал банкам и финансовым организациям лояльно отнестись к должникам по кредитам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный Банк России вынес рекомендации банкам и микрофинансовым организациям, согласно которым призвал не назначать штрафы и пени за просрочку по реструктурированным кредитам до 31 декабря 2020 года.

Речь идет о заемщиках, которые столкнулись с трудностями выплат по кредитам в связи с распространением коронавируса. На реструктурированные кредиты таких заемщиков ЦБ рекомендует не накладывать штрафы и пени. Также до 31 декабря регулятор призвал не обращать внимание на задолженности по недвижимости и не прибегать к услугам коллекторов.

Кроме того, ЦБ посоветовал банкам реструктурировать кредиты и займы.

Напомним, что власти РФ приняли все возможные меры, чтобы помочь россиянам в период коронавируса. Многие граждане России оказались в затруднительном финансовом положении, некоторые потеряли работу. В правительстве ранее приняли решение учредить пособие по безработице, сократить ставку вносимых кредитов, а также помочь малому бизнесу сохранить рабочий персонал.