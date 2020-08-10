Вирусолог объяснил, что будет если человек заразится гриппом и COVID-19 одновременно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, что будет если человек заразится гриппом и коронавирусом одновременно. Такое возможно, считает вирусолог, хотя подобные случаи будут редкостью.

Спасет массовая вакцинация от гриппа. Провести ее в нынешних условиях крайне важно, отмечает специалист. Это позволит держать под контролем сезонное заболевание.

К тому же, пока не понятно, как поведет себя грипп в период еще не закончившейся эпидемии коронавируса — пока непонятно.

- Все зависит от того, как будут развиваться вспышки COVID-19 и насколько сильная в стране будет эпидемия гриппа. Сейчас все предсказать нельзя, — пояснил вирусолог.

Тем не менее, при попадании в организм сразу двух инфекций можно надеяться, что одна ослабит другую. К тому же, есть основания полагать, что COVID-19 «пройдет сам собой и не будет таким тяжелым, каким он была весной».

- Сразу два заболевания – это неприятно, но они гасят друг друга. Более слабая инфекция убивает более сильную. Как правило, в одно и то же время человек двумя вирусами крайне редко может заражаться. При этом ничего плохого с организмом человека не происходит, а он просто постепенно выздоравливает, — объяснил собеседник ФАН.

Ранее Михаил Фаворов, доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций заявил, что осенью в мире следует ожидать сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Эксперт прогнозирует, что подъем заболеваемости стоит ждать в октябре, пишет RT.