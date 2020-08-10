Россия и Кипр договорились изменить условия налогового соглашения

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения, которое ранее российская сторона собиралась расторгнуть. Изменения предложила внести Россия. По поручению президента Владимира Путина, все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, должны облагаться налогом не менее 15 процентов.

Кипр отказался ранее от предложения Минфина РФ поднять ставки до 15% по дивидендами по процентам.

Когда договориться не удалось, российское ведомство объявило о разрыве соглашения.

Однако, Кипр все-таки вышел на повторные переговоры и согласился на предложенные условия:

- В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия Российской Федерации по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов,- сказано в сообщении Минфина России.