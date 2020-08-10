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Стало известно местонахождение задержанного в Минске российского военкора Семена Пегова

Очевидцы сняли, как люди в форме тащат его за руки по земле, после чего Пегов перестал выходить на связь
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Семена Пегова задержали в Минске

Семена Пегова задержали в Минске

Фото: REUTERS

Спустя почти сутки после задержания в Минске стало известно, где находится российский журналист Семен Пегов. Он отправился в Беларусь освещать выборы президента 9 августа 2020 года. Но вечером перестал выходить на связь с коллегами и близкими - его телефон оказался недоступен.

Вскоре появилось видео, которое объяснило пропажу - российского военкора, основателя WarGonzo задержали в Минске. На записи видно, как человек в форме тащит Пегова по земле за руки через толпу людей.

- Нам стало известно, что Семен Пегов находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома,- сообщил ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Алексей Маскалев.

Представителей консульства к журналисту пока не пустили.

В Беларуси задержаны шесть российских журналистов.

После объявления результатов экзит-полов, толпа сторонников оппозиции, в частности кандидата Светланы Тихановской, вышли в центр города. Начались стычки с полицией и ОМОНом, задержания.