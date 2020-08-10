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"Внешне все выглядит нормально": В Минске рассказали, как живет город после массовых протестов

По словам корреспондента КП-Минск Ирины Козлик, все вернулось в привычное русло
Анастасия ЗыряноваАнастасияЗырянова
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Корреспондент КП рассказала, как живет Минск после ночи протестов

Корреспондент КП рассказала, как живет Минск после ночи протестов

Фото: REUTERS

После ночных протестов Минск проснулся как ни в чем не бывало: ездят машины, ходит общественный транспорт. Однако в городе по-прежнему есть проблемы с интернетом, многие сайты не открываются, передает корреспондент "КП" Минск Ирина Козлик

Кроме того, магазины перестали принимать карты. Но люди, оказывается, к этому готовились, запаслись наличкой. Накануне выборов у банкоматов стояли целые очереди.

- В остальном все в Минске в порядке. Хотя многие улицы были перекрыты, много машин выехало в воскресный вечер, и гудели просто в городе. И это было слышно до окраин. Честно говоря, не совсем понятно, что произошло в Минске даже тем, кто здесь живет, - рассказала Ирина в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, в результате массовых беспорядков минувшей ночью в Белоруссии было задержано порядка трех тысяч человек. Кроме того, МВД республики сообщает, что ряд силовиков и участников протестов были госпитализированы.

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