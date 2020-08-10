Лавров и Макей обсудили ситуацию с задержанными в Минске российскими журналистами

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с белорусским коллегой, главой МИД, Владимиром Макей. Они созвонились 10 августа, обсудили ситуацию, связанную с задержанием российских журналистов в Минске.

- Стороны обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси, в том числе в контексте вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы.... Также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Белоруссии вне легального поля без соответствующей аккредитации,- сказано в заявлении на сайте МИД Белоруссии.