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Лавров и Макей обсудили ситуацию с задержанными в Минске российскими журналистами

Шесть российских журналистов задержаны силовиками во время акций протестов, начавшихся после выборов президента Белоруссии
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с белорусским коллегой, главой МИД, Владимиром Макей. Они созвонились 10 августа, обсудили ситуацию, связанную с задержанием российских журналистов в Минске.

- Стороны обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси, в том числе в контексте вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы.... Также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Белоруссии вне легального поля без соответствующей аккредитации,- сказано в заявлении на сайте МИД Белоруссии.