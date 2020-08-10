МИД Польши ответил Лукашенко на обвинения

Лукашенко выразил мнение, что в протестах в день выборов в Белоруссии виновата Польша Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши заявили, что обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в причастности к беспорядкам в республике не обоснованы. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович.

«Эти обвинения мы считаем безосновательными», - сказал он.

Дипломат отметил, что события, произошедшие в Белоруссии после выборов противоречат международным стандартам. Глава ведомства сказал, что результаты выборов должны быть оглашены только после точного подсчета голосов. В Белоруссии же результаты якобы были оглашены поспешно.

Чапутович отметил, что ЕС и дальше хочет строить связи с Белоруссией, но без взаимного уважения этого не получится, передает ТАСС.

"Польша неизменно заинтересована в добрососедских отношений с Белоруссией, - сказал министр.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии проходили президентские выборы, которые к вечеру воскресенья обернулись массовыми протестами. Их организовали противники Лукашенко. Противостояние длилось около четырех часов. Представителям правоохранительных органов пришлось разогнать толпу водометами и светошумовыми гранатами.