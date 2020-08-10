Второй день протестов в Минске: Снова начались задержания активистов

В Минске вновь начались задержания протестующих. Люди вышли на улицы вечером 9 августа после закрытия избирательных участков, напомним, в воскресенье Белоруссия выбирала президента. Когда озвучили результаты экзит-полов, оппозиция начала собираться в центре Минска.

Вечером 10 августа толпа начала собираться в районе стелы "Минск - город-герой". На место прибыла спецтехника силовиков. В центр города стягиваются наряды милиции, у журналистов проверяют документы - некоторым не удалось получить аккредитацию, несмотря на то, что документы подали заблаговременно. Скверы оцеплены.

Некоторых задерживают силовики.