"Действовали мягко, не били": Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о своем освобождении в Минске

Корреспондент RT Константин Придыбайло, задержанный 10 августа в Минске, сообщил, что его уже отпустили.

Пошел второй день, точнее вечер, протестов оппозиции, недовольной результатами голосования по выборам президента Белоруссии. Силовики 9 августа действовали более решительно - есть кадры раненых протестующих, журналистов, которых волокут по земле в полицейские автозаки. Сегодня действовали более "деликатно".

- Действовали весьма мягко. Не били,- прокомментировал свое освобождение Константин Придыбайло.