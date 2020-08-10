Эксперт рассказал, в чем заключается стратегия Тихановской

Светлана Тихановская - кандидат в президенты Беларуси Фото: REUTERS

Стратегия Светланы Тихановской заключается в постановке под сомнение результатов выборов, заявил политтехнолог Петр Быстров.

- Мы видим, что в течение вчерашнего вечера, всей ночи появлялось очень много данных экзит-полов оппозиционных, протоколов участковых избирательных комиссий, данных наблюдателей от Тихановской на участках, фотографий, сложенных гармошкой, находящихся в прозрачных урнах бюллетеней. Все эти действия говорят о подготовке общественного мнения к постановке под сомнение результатов голосования., - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, у штаба Тихановской есть достаточно много оснований для того, чтобы оспаривать результаты выборов. Результат, который заявляет Лукашенко, совершенно не соответствует той картине, которую люди видят на улицах Минска и других городов.

Напомним, Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уже подала жалобу в ЦИК по итогам выборов. Ее штаб не признает результаты голосования и хочет их обжаловать. Тихановская считает, что должна набрать от 70 до 80 процентов голосов во всех районах.