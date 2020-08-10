Оппозиция в Минске проходит без скандирований, но силовики продолжают выхватывать из толпы людей

Акции протестов в Белоруссии Фото: REUTERS

В Минске второй вечер оппозиция собирается в центре города в знак протеста против итогов выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Светлана Тихановская - 10 процентов. Она заявила, что не признает итоги выборов и подала жалобу в ЦИК.

Ее сторонники собрались вечером 10 августа у стелы "Минск-город герой", а также у Дворца спорта. Корреспондент kp.ru сообщает, людей здесь несколько сотен.

- Нет никаких скандирований, агрессивно настроенных людей. Акция проходит мирно и без происшествий,- сказал Аленсандр Коц.

Людей пришло не так много людей, как в воскресенье 9 августа. Численный перевес 10 августа на стороне силовиков, ОМОНовцев, людей у масках, с которыми накануне активисты вступили в стычки.

- Силовики по одному им понятному принципу выхватывают из прогуливающейся толпы людей, заламывают им руки. И препровождают, после чего микроавтобус уезжает и возвращается уже пустым,- добавил Александр Коц.