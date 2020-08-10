Появилось видео атаки силовиков в Минске, при которой ранили журналистку

Силовики задерживают протестующих и журналистов - обстановка напряженная второй день Фото: REUTERS

Появилось видео атаки силовиков на журналистов в Минске. Ранен корреспондент портала "Наша Нива" Наталья Лубневская. Она получила травму колена, ее коллеги сообщили, что девушка не чувствует ноги - ее срочно забрали в больницу.

В журналистов стреляли резиновыми пулями.

Редактор портала "Наша Нева" сообщил, что представители СМИ находились отдельно от протестующих, кроме того, их отличали специальные жилеты с надписью пресса и каски. По его мнению, выстрелы были целенаправленные.

По сообщениям в телеграм-канале издания, обстановка 10 августа в Минске накаляется. На Пушкинской автомобилисты вышли из машин и перекрыли дорогу, 2-е Кольцо полностью заблокировано, ОМОН применяет в ход дубинки для отражения атаки протестующих.

Спецкор kp.ru передает, что протестующие буквально бегают от силовиков, однако, расходиться по домам не собираются.

Вероятно, активистов подзадорило то, что вечером 10 августа задержали бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, ее поддерживает большинство участников протестов.