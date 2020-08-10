Жена российского журналиста Владислава Зиздока заявила о его исчезновении в Белоруссии

Россиянка попросила президента Белоруссии оказать содействие в освобождении мужа Фото: REUTERS

Жена видеооператора проекта WarGonzo Владислава Зиздока обратилась в властям Белоруссии с просьбой освободить мужа. Ольга считает, что журналиста задержали днем 9 августа, как и других его коллег из России во время акции протестов в Минске.

Многие представители СМИ отправились в Минск, так и не дождавшись аккредитации. Отсутствие разрешения стало основанием для задержания силовыми структурами. Так произошло, к примеру, с журналистами телеканала "Дождь".

Ольга Зиздок сообщила, что муж перестал выходить на связь днем 9 августа. Она не знает, где он может находиться - его телефон недоступен.

- В России Владислав работал видеооператором разных телеканалов и патриотических проектов, а также занимался съемкой и монтажом документальных фильмов. Ранее он трудился оператором в ДОСААФ России, состоял в Союзе молодых инженеров России. Политическим активистом не являлся,- сказано в заявлении женщины.

Ольга сообщила, что Владислав - единственный кормилец в семье, где растут трое детей. Пара ожидает четвертого ребенка.

- Мой муж Владислав Зиздок является журналистом и поехал в Беларусь выполнять свою работу. Уверена, что в митингах и беспорядках он не принимал никакого участия, -заявила Ольга Зиздок.

Она обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если Владислав действительно задержан, оказать содействие в его освобождении.