Дипломаты должны покинуть страну в течение недели Фото: Евгения ГУСЕВА

В МИД Словакии подтвердили высылку трех российских дипломатов из страны. Сообщение об этом появилось в СМИ днем 10 августа, журналисты со ссылкой на источник информации в ведомстве, сообщали, что россияне якобы должны покинуть Словакию в течение недели.

- Не могу назвать имена сотрудников российской дипломатической миссии, но одновременно могу подтвердить, что было принято решение об их высылке из Словакии,- подтвердил эту информацию ТАСС официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага.

Телеканал Markiza называет в качестве причины высылки российских дипломатов нарушение ими Венской конвенции. По версии Томага, дипломаты злоупотребили выданными генеральным консульством Словакии визами, а само нарушение произошло в другой стране, которая является членом НАТО и ЕС.

В 2019 году было несколько подобных случаев - российского дипломата выслали из Болгарии, а в декабре прошлого года персонами нон-грата признали дипломатов из РФ в Германии.