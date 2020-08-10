Владимир Сунгоркин: только если на улицы по всей Беларуси выйдут не вчерашние двадцать тысяч, а 900 тысяч, у них возникнет новая политическая ситуация

Количество людей на второй стадии протестов в Минске увеличилось, однако этого все равно недостаточно Фото: REUTERS

В столице Белоруссии сегодня снова слышны выстрелы и разрывы светошумовых гранат: на улицах Минска противники Александра Лукашенко начали вторую стадию протестных акций. Количество демонстрантов на второй день митингов серьезно увеличилось, однако такого количества протестующих все равно недостаточно для изменения политической ситуации, считает главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

- Наш специальный корреспондент Владимир Ворсобин, знаток народных движений новейшего образца, очень точно описал ситуацию. Он шел по улицам Минска, окинул острым взглядом количество вышедшего народа и говорит: «Нет, это вообще ни о чем, у этих ничего не получится. Этих сметут всех.» Что и случилось, - отметил главред издания в эфире Радио «Комсомольская правда».

По мнению Владимира Сунгоркина и спецкора kp.ru, если на улицы белорусской столицы выйдут не вчерашние 10 тысяч человек, а тысяч 900, тогда возникнет новая политическая ситуация.

Напомним, что протестующие жители Белоруссии недовольны оглашенными предварительными результатами голосования на президентских выборах, где Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Светлана Тихановская – всего лишь 10%. Она заявила, что не признает итоги выборов и подала жалобу в Центральную избирательную комиссию.

Недавно Тихановская вошла в здание ЦИК, чтобы подать соответствующие документы, однако обратно так и не вышла. В штабе кандидаты в президенты сообщили, что там политика удерживают против воли.

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