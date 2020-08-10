Владимир Сунгоркин: Пророссийские силы в Беларуси сильно ослаблены лично Лукашенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин рассказал, что в Белоруссии есть много сторонников пророссийских сил, особенно велико их количество в восточным регионах страны, однако эти силы в настоящее время серьезно деморализованы и растеряны. При этом ослаблены они лично действующим белорусским лидером Александром Лукашенко. Такое мнение главред издания выразил в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Александр Григорьевич Лукашенко очень строго следит за тем, чтобы он являлся самым главным пророссийским лидером, и чтобы с ним никто не конкурировал. Однако в последние пару недель он внезапно подпрыгнул, перевернулся и предстал главным националистом, оппозиционно настроенным к РФ, чем потряс всех, - сообщил Владимир Сунгоркин.

Он выразил уверенность в том, что в скором времени Лукашенко сможет вернуться в прежнее состояние.

- Даже в интервью с Гордоном он обнадеживал очень серьезно в этом плане. Он сделал персональную ставку на Путина, - что он с ним договорится, - объяснил главный редактор «Комсомольской правды».