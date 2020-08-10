МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем на минских протестах Фото: REUTERS

Один протестующий погиб в результате столкновений в Минске. Об этом сообщил ночью 10 августа пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова.

По данным правоохранительного ведомства, демонстрант погиб, когда пытался бросить взрывчатку в сторону милиции. Устройство взорвалось в руке самого протестующего.

- Во время массовых беспорядков в столице государства на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. Начально противостояние со спецназом, который приехал для деблокирования территории. Один из демонстрантов пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось у него в руки. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, - цитирует слова представителя МВД Белоруссии издание TUT.BY.

Напомним, что накануне правозащитник заявил об одном погибшем в ходе масштабных беспорядков в день выборов в Минске. По его словам, участник акции погиб в результате черепно-мозговой травмы после наезда на него спецтранспорта, еще трое якобы пострадали. Правоохранительные органы опровергли эту информацию.