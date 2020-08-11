Взрыв прогремел на границе Ирака и Кувейта Фото: REUTERS

В понедельник, 10 августа, в районе границы Ирака и Кувейта прогремел мощный взрыв. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на источники в службах безопасности Ирака.

По информации ведомства, взрыв случился из-за атаки боевиков шиитской группировки, которые пытались совершить нападение на колонну американской военной техники.Неизвестные лица из вооруженной группировки смогли проникнуть на территорию расположения войск Соединенных Штатов на границе Кувейта с Ираком и взорвать там взрывное устройство.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российские спасатели сегодня завершили поиск живых в морском порту ливанского Бейрута после взрыва. Представители министерства обороны Ливана заявили, что было сделано все возможное, однако они более не рассчитывают найти живых горожан.