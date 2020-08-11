Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы около Белого дома Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп 10 августа был вынужден приостановить пресс-конференцию. Во время речи главы государства к нему подошел сотрудник Секретной службы и что-то шепнул на ухо. После этого президент без каких-либо объяснений в сопровождении охраны покинул помещение. Телевизионный канал Fox News, журналисты которого находились в этот момент в зале, сообщил, что около Белого дома были слышны звуки, похожие на выстрелы, а за дверями здания видели множество сотрудников правоохранительных органов.

Чуть позже Трамп вернулся в зал, где проходил брифинг, и заявил, что действительно покидал пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом. По его словам, секретная служба открыла ответный огонь по стрелявшему у резиденции президента Соединенных Штатов.

Белый дом пока что не прокомментировал данное происшествие.