Билл Гейтс обозначил сроки окончания пандемии коронавируса в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции в мире. Он считает, что в некоторых странах эпидемия завершится к концу следующего года. Об этом предприниматель заявил в интервью изданию Wired.

Билл Гейтс отметил, что коронавирус нанес ущерб экономике государств на триллионы долларов, однако нельзя не заметить поток направленных на создание вакцины от заболевания инвестиций. Основатель крупнейшей американской компании полагает, что развитые страны смогут победить пандемию к концу 2021 года, а остальной мир справится с ней к концу 2022 года.

При этом миллиардер подчеркнул, что пандемия коронавируса «отбросила человечество назад», и должно пройти немало лет, чтобы мир смогут вернуться на докризисный уровень.

- Я уверен, что во всем мире будут доступны две вакцины. Испытания препаратов от коронавируса очень активно идут в КНР и РФ, - сказал Билл Гейтс.

Фонду Билла и Мелинды Гейтс понадобится примерно 3-4 месяца, чтобы протестировать и найти побочные эффекты у собственной вакцины.

Как ранее писал сайт kp.ru, Билл Гейтс предупредил страны об опасности неразумного распределения вакцины от коронавируса. Он отметил, что разработки эффективной и безопасной вакцины прививки сперва следует направить в странны, которые в них больше всего нуждаются, а не тем, кто больше заплатит.

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